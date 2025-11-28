Νέο σχέδιο χορηγιών για συμμετοχή επιχειρήσεων σε εκθέσεις εξωτερικού

Το νέο Σχέδιο Χορηγιών Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το ΥΕΕΒ συμμετέχει με κρατικό περίπτερο, ενέκρινε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) Γιώργου Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΕΕΒ, απώτερος στόχος του σχεδίου με προϋπολογισμό €1.700.000 για το έτος 2026, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων, η διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές και η αύξηση των εξαγωγών τους.

Αναφέρεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Σχέδιο έχουν επιχειρήσεις και αναγνωρισμένες από την αρμόδια Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και/ή εμπορίας βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, καθώς επίσης σε συναφείς κλάδους της παροχής υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη που αφορά σε εκθέσεις, στο εξωτερικό, το Υπουργείο δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση σε περίπτωση μη συμμετοχής, λόγω μη ικανοποιητικού αριθμού αιτητών ή/και μη έγκρισης του προϋπολογισμού.

Το ΥΕΕΒ αναφέρει ότι οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, από 28/11/2025 έως 19/12/2025,

Σημειώνει ότι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την Παρασκευή, 19/12/2025, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η προκήρυξη αφορά στην έκθεση βιομηχανικών προϊόντων στην Αθήνα, στις 08-10/05/2026, στις εκθέσεις τροφίμων και ποτών στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 26-30/01/2026, στο Ντίσελντορφ, Γερμανίας, στις 15-17/03/2026 και στο Παρίσι, Γαλλίας, στις 17-21/10/2026 και στην έκθεση φρούτων και λαχανικών στο Βερολίνο, Γερμανίας, στις 04-06/02/2026.

