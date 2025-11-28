Η Κύπρος επανεξελέγη στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – Η Ρωσία έμεινε εκτός για δεύτερη φορά

Η Κύπρος επανεξελέγη την Παρασκευή στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την περίοδο 2026-2027, με 136 ψήφους, εξέλιξη που χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της 34ης Γενικής Συνέλευσης του ΔΝΟ, η Κύπρος έλαβε την έβδομη θέση, σε σύγκριση με την δωδέκατη που είχε λάβει όταν εκλέγηκε το 2023, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών.

«Μέσα από την κοινή προσπάθεια και εξαιρετική συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η Κύπρος πέτυχε να διατηρήσει τη θέση της στο Συμβούλιο του ΔΝΟ, στο οποίο εκλέγεται ανελλιπώς από το 1987», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σε μια ακόμη επιτυχία της Κύπρου στην πολυμέρεια και ιδιαίτερα σε έναν τομέα νευραλγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία όπως η ναυτιλία.

Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Αυξήθηκε η στήριξη στην Κύπρο

H Κύπρος όχι μόνο επανεξελέγη στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) αλλά κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τη στήριξη που έλαβε σε ψήφους από τα κράτη μέλη, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, αναφέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Σε ανακοίνωση το Υφυπουργείο σημειώνει πως η Κύπρος με μεγάλη επιτυχία επανεξελέγη στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο Λονδίνο, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της 34ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Η Κύπρος ήταν υποψήφια για επανεκλογή ως ένα από τα 26 μέλη του Συμβουλίου της Κατηγορίας Γ.

"Σε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, η Κύπρος όχι μόνο επανεξελέγη, αλλά κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τη στήριξη που έλαβε σε ψήφους από τα κράτη μέλη, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, η χώρα μας ανέβηκε από την 12η στην 7η θέση ανάμεσα σε 26 υποψήφιες χώρες, εξασφαλίζοντας περισσότερες ψήφους και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή διεθνή της παρουσία" τονίζει το Υφυπουργείο.

Η Κύπρος εξελέγη πρώτη φορά στο Συμβούλιο του ΔΝΟ το 1987. Από τότε διατηρεί συνεχή και ενεργή παρουσία στο Συμβούλιο, λόγω του σημαντικού έργου της, της ενεργούς συμμετοχής της στις διεθνείς ναυτιλιακές διαδικασίες και της εποικοδομητικής συμβολής της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου, επισημαίνει.

"Η συνεχής επανεκλογή της Κύπρου αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών στις ικανότητες και στην αξιοπιστία της χώρας μας. Η επανεκλογή αυτή ενισχύει τη δυνατότητα της Κύπρου να συμμετέχει ενεργά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία, προβάλλοντας παράλληλα την Κύπρο ως σημαντικό διεθνή ναυτιλιακό κόμβο" καταλήγει το Υφυπουργείο.

Η Ρωσία απέτυχε να εκλεγεί στο ΔΝΟ

Η Ρωσία απέτυχε την Παρασκευή να κερδίσει αρκετούς ψήφους για να επανενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ναυτιλίας του ΟΗΕ, παρά την προτροπή της προς τις χώρες μέλη να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά της για μια έδρα που είχε χάσει το 2023.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία, η οποία επίσης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη τον περασμένο Σεπτέμβριο για να εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αεροπορίας του ΟΗΕ, σε μια ακόμη διπλωματική επίπληξη της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ), με έδρα το Λονδίνο, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ασφάλειας και της προστασίας της διεθνούς ναυτιλίας και την πρόληψη της ρύπανσης και περιλαμβάνει 176 κράτη μέλη.

Η Μόσχα είναι μέλος του ΔΝΟ από το 1958 και επανεκλεγόταν συνεχώς στο Συμβούλιο του IMO πριν από το 2023.

Η Ρωσία ήταν μεταξύ των 48 χωρών που επιδίωκαν 40 θέσεις για διετή θητεία στο συμβούλιο, το οποίο επιβλέπει το έργο του οργανισμού. Ήταν η μόνη υποψήφια χώρα που απορρίφθηκε μεταξύ των 10 κρατών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διεθνείς ναυτιλιακές υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία ήταν άδικη.

«Από το 2023, η πολιτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία από ορισμένες χώρες έχει καταστήσει το ζήτημα της εκλογής της Ρωσίας στο Συμβούλιο του ΔΝΟ εξαιρετικά πολιτικοποιημένο», αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο σε ανακοίνωσή.

Πηγή: ΚΥΠΕ