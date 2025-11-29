Κυπριακές τράπεζες: Σταθερά ισχυρή η χορήγηση δανείων

Σταθερά ισχυρή παραμένει η ζήτηση για δάνεια στην Κύπρο, εν μέσω των μειώσεων των επιτοκίων και της υποχώρησης του πληθωρισμού που ανεβάζουν το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ περαιτέρω αύξηση αναμένεται τους επόμενους μήνες. Νέα στοιχεία από την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Οκτωβρίου, που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα, δείχνουν ότι, παρά τις...

