Σαφάρι ΧΑΚ στην Ελλάδα για επενδύσεις- Τι δηλώνει στον Πολίτη ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Επτά κυπριακές εταιρείες παρουσιάζονται αύριο στο Χρηματιστήριο Αθηνών με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από Ελλάδα

Επτά εταιρείες της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά Ελλαδίτες αναλυτές, χρηματιστές και επενδυτές στο πλαίσιο του Road Show που πραγματοποιεί στην Αθήνα το ΧΑΚ. Στην ίδια συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος και οι εξελίξεις της κυπριακής χρηματαγοράς. Ο αναπληρωτής γενικός διευθ...

