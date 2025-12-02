Αναπομπή νόμου για τηλεργασία στο δημόσιο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σε αναπομπή του νόμου για τη ρύθμιση της Τηλεργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία, προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως κοινοποίησε η βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου τον νόμο «Ο περί της Ρύθμισης της Τηλεργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2025», ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο για την εφαρμογή της τηλεργασίας στους υπαλλήλους και εργοδοτούμενους της δημόσιας υπηρεσίας.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 33 βουλευτές ενώ εναντίον ψήφισαν οι δύο βουλευτές του ΕΛΑΜ. Παράλληλα κατά πλειοψηφία, με 21 βουλευτές υπέρ και 12 κατά, εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ με βάση την οποία ο αριθμός των ημερών τηλεργασίας μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις ανά εργαζόμενο/η.

Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η ενίσχυση της ευελιξίας και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις εργασίας. Η ψήφιση της τηλεργασίας στο δημόσιο έχει περιληφθεί στα ορόσημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

