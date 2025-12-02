Σταθερά στο €1,4 δισ. τα ΜΕΔ τον Αύγουστο

Μικρή μείωση €14 εκατ. παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες τον Αύγουστο του 2025 παραμένοντας στο €1,4 δισ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) , σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε στο 2,8%, στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 2,9% στο τέλος Ιουλίου 2025.

Στo τέλος Αυγούστου 2025, o δείκτης ΜΕΧ του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,5%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,6% στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 62,2% τέλος Ιουλίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Αυγούστου 2025 στα €1,2 δισ., από τις οποίες χορηγήσεις €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.