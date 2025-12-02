Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σταθερά στο €1,4 δισ. τα ΜΕΔ τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,6% στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 62,2% τέλος Ιουλίου 2025

Μικρή μείωση €14 εκατ. παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες τον Αύγουστο του 2025 παραμένοντας στο €1,4 δισ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) , σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε στο 2,8%, στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 2,9% στο τέλος Ιουλίου 2025.

Στo τέλος Αυγούστου 2025, o δείκτης ΜΕΧ του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,5%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,6% στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 62,2% τέλος Ιουλίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Αυγούστου 2025 στα €1,2 δισ., από τις οποίες χορηγήσεις  €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Tags

ΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειαΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα