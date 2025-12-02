Παρουσίαση προτεινόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στο ΔΣ ΚΕΒΕ

Στη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ, ο επικεφαλής της ομάδας έργου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Κώστας Σταυράκης, η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη της προτεινόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσίασε την προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΚΕΒΕ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός συστήματος κοινωνικά δίκαιου, μακροπρόθεσμα βιώσιμου και συμβατού με τις ανάγκες και τις αντοχές της κυπριακής οικονομίας. Η υπό συζήτηση μεταρρύθμιση, σημειώνεται, αποτελεί βαθιά δομική παρέμβαση, με σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές προεκτάσεις. Ως εκ τούτου, απαιτεί τεκμηριωμένη προσέγγιση, ξεκάθαρη εκτίμηση κόστους και πλήρη διαφάνεια, ώστε οι αλλαγές να μην επιφέρουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις στην πραγματική οικονομία.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση, ο αναλογιστής του ILO ανέλυσε τις κεντρικές πτυχές της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, μεταξύ των οποίων η καθιέρωση εθνικής βασικής σύνταξης, ο επανακαθορισμός του βασικού και συμπληρωματικού μέρους της σύνταξης, η εισαγωγή νέων εισφοροδοτικών πιστώσεων για ευάλωτες και ειδικές κατηγορίες, οι μεταβατικές πρόνοιες μέχρι το 2031 κ.α. Παρουσιάστηκαν επίσης τα αναλογιστικά δεδομένα που αφορούν την επίδραση της μεταρρύθμισης σε υφιστάμενους και μελλοντικούς συνταξιούχους, καθώς και οι προβολές για την πορεία των αποθεματικών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προκύπτουν από τη σχετική μελέτη του ILO.

Στόχος της παρουσίασης ήταν η πλήρης και τεκμηριωμένη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια υπεύθυνη και ολοκληρωμένη θέση του επιχειρηματικού κόσμου σε ένα ζήτημα που επηρεάζει τόσο την επάρκεια των συντάξεων όσο και το κόστος εργασίας και τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων.

Το ΚΕΒΕ υπογραμμίζει ότι στηρίζει τον εξορθολογισμό του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταρρύθμιση θα παραμείνει διαφανής, δημοσιονομικά συνετή και κοινωνικά στοχευμένη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μελλοντικό εκτροχιασμό αυξήσεων επί των εισφορών.