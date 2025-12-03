Στον πάτο ευρωζώνης τα καταθετικά επιτόκια

Ψίχουλα παίρνουν οι Κύπριοι καταθέτες σε σχέση με τους καταθέτες άλλων χωρών, όπως διαπιστώνεται από νέα στοιχεία που ανακοίνωσαν η Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα κυπριακά νοικοκυριά, λαμβάνουν τα δεύτερα πιο χαμηλά καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης ενώ οι επιχειρήσεις τα χαμηλότερα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση τον Οκτώβριο στο 1,07%, σε σύγκριση με 1,10% τον προηγούμενο μήνα. Είναι το χαμηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,74%).

Αντίθετα, τα πιο υψηλά καταθετικά επιτόκια λαμβάνουν οι καταθέτες στην Ιταλία (2,29%), Ολλανδία (2,27%) και Φινλανδία (2,08%). Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,77%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε οριακή μείωση στο 1,23%, σε σύγκριση με 1,24% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας το χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο αποτελούν εξωκείμενη/αποκλίνουσα τιμή και διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης. «Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες της Ευρωζώνης (ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 329%, σε σύγκριση με τον διάμεσο 183% και τον μέσο όρο 162% στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο 2025), καθώς και στην μικρή εμβέλεια της τραπεζικής αγοράς της Κύπρου», σημειώνει.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,88%, σε σύγκριση με 6,46% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 3,73%, σε σύγκριση με 3,63% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των ΝΧΙ.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε αύξηση στο 4,39%, σε σύγκριση με 4,32% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε μείωση στο 3,69%, σε σύγκριση με 3,79% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο είναι το έβδομο χαμηλότερο στην ΕΕ ενώ τα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το ύψος των επιτοκίων δανείων σε υφιστάμενα υπόλοιπα στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης, με το περιθώριο να είναι εκμηδενισμένο (0,0%) για τα νοικοκυριά και να περιορίζεται στο 0,4% για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Το ύψος των επιτοκίων των νέων δανείων στην Κύπρο είναι συγκρίσιμο με τον διάμεσο της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, το περιθώριο του σταθμικού μέσου επιτοκίου για τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας είναι στο -0,3% (δηλ. χαμηλότερα από το διάμεσο της Ευρωζώνης), ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες το αντίστοιχο περιθώριο περιορίζεται μόλις στο 0,1%.