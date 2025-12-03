Μικρές απώλειες την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Μικρές απώλειες παρουσίασε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 274,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,85%.

Πτώση επίσης 0,85% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 166,38 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €479.093.

Αρνητικά έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η Κύρια Αγορά υποχώρησε σε ποσοστό 1,09%, τα Ξενοδοχεία σημείωσαν πτώση 1,60%, η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά 0,15% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν απώλειες 0,04%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €379.001 (τιμή κλεισίματος €7,88 – πτώση 2,72%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €36.487 (τιμή κλεισίματος €1,59 - αμετάβλητη), της Logicom με €22.162 (τιμή κλεισίματος €3,62 – χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €15.381 (τιμή κλεισίματος €1,22 – πτώση 0,81%) και της Woolworth (CYPRUS) Properties με €10.264 (τιμή κλεισίματος €0,272 – άνοδος 0,74%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 133.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως 1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025 με επιτόκιο 4,00% και κωδικό ΚΧ101Α15/ GB101A15 από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων.

Όπως αναφέρει, διαγραφή των πιο πάνω Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου 2025. Προσθέτει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των επενδυτών σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ