Το ομορφότερο τραμ του κόσμου κυκλοφορεί στην Αθήνα - Για ποιον λόγο έγινε διάσημο

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, σηματοδοτώντας και επισήμως με τον πιο περίλαμπρο τρόπο την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, έναν μήνα περίπου πριν εκπνεύσει το 2025.

Εκτός από τον «σταθερό» στολισμό ωστόσο, υπάρχει και ο «κινητός» στολισμός της πόλης, με ιδιοκτήτες ΙΧ, αλλά και ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς να μεταδίδουν το εορταστικό κλίμα είτε πάνω σε τέσσερις ρόδες, είτε πάνω σε ράγες.

Μια διαφορετική οπτική των «πηγμένων» στην κυκλοφορία δρόμων του κέντρου της Αθήνας μάς χαρίζουν τα βίντεο που ανάρτησαν οι λογαριασμοί dukeofwanderlands και surreal_elladistan στο Instagram.

Και αυτό γιατί στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε το στολισμένο τραμ της γραμμής 6 (Πικροδάφνη-Σύνταγμα) καθώς κινείται στις ράγες επί της οδού Καλλιρόης, και στη δεύτερη περίπτωση ένα ΙΧ, και πιο συγκεκριμένα ένα Fiat 500, του οποίου ολόκληρο το αμάξωμα έχει καλυφθεί με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Το αποτέλεσμα δίνει έναν διαφορετικό τόνο στη σκληρή πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν την τύχη ή την ατυχία να κινούνται στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Η συμφόρηση των κεντρικών οδών της πρωτεύουσας αναμένεται φυσικά τις επόμενες μέρες να γίνει ακόμη πιο έντονη λόγω του εορταστικού ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.