Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Κόσοβο για «διχαστικές» ενέργειες κατά του σερβικού κόμματος

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κόσοβο κατηγόρησε την Τετάρτη το κορυφαίο πολιτικό κόμμα της χώρας ότι υπονομεύει τη σταθερότητα στη χώρα, λόγω προσπάθειας αποκλεισμού της κύριας σερβικής πολιτικής ομάδας από τις επερχόμενες εκλογές.

Μέλη του κόμματος Vetevendosje (VV), του οποίου ηγείται ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι, εμπόδισαν την πιστοποίηση της Srpska Lista (Σερβική Λίστα) από την εκλογική αρχή την Τρίτη, ψηφίζοντας κατά της εγγραφής της στις εκλογές της 28ης Δεκεμβρίου.

Το VV επιχείρησε παρόμοια κίνηση σε δύο προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, αλλά η πρόθεση αυτή απορρίφθηκε κατόπιν έφεσης.

Ωστόσο, την Τετάρτη, η Ουάσιγκτον απάντησε μέσω της πρεσβείας της στην Πρίστινα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «κοντόφθαλμη και διχαστική», επιπλήττοντας το συμμαχικό της Κόσοβο. «Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου και τα συμφέροντα των ΗΠΑ», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της στο Facebook.

Οι ΗΠΑ είχαν εκφράσει στο παρελθόν ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο το Κοσσυφοπέδιο αντιμετωπίζει την εθνοτική σερβική μειονότητα στο βόρειο τμήμα της χώρας και ανέστελαν τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου φέτος λόγω ενεργειών της κυβέρνησης του Κούρτι, οι οποίες, όπως είπαν, αύξησαν τις «εντάσεις».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε επίσης κυρώσεις στο Κοσσυφοπέδιο το 2023, αφού ο Κούρτι προχώρησε στην κατάργηση των υπηρεσιών που παρείχε το Βελιγράδι στους Σέρβους της χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στο Κοσσυφοπέδιο παραμένουν τεταμένες μετά τον πόλεμο για ανεξαρτησία και την τελική απόσχισή του από τη Σερβία το 2008, κάτι το οποίο το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει.

Το Κοσσυφοπέδιο θα διεξαγάγει πρόωρες εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου, μετά τις άκαρπες εκλογές του Φεβρουαρίου που άφησαν το κοινοβούλιο της χώρας παράλυτο και υπό μια υπηρεσιακή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Κούρτι για μήνες. Εκπρόσωποι του κόμματός του υπερασπίστηκαν την κίνηση να αποκλειστεί από την εκλογική επιτροπή λόγω των στενών δεσμών της Σερβικής Λίστας με το Βελιγράδι.

