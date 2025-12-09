Ξεκάθαρο μήνυμα από Κομισιόν σε Χατζηπαντέλα για τον Great Sea Interconnector

Αυστηρό μήνυμα για τον Great Sea Interconnector (GSI) στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΄σε απάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας κ. Ντάν Γιόργκενσεν σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Μιχάλη Χατζηπαντέλα, υπογραμμίζοντας ότι η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν καθιστά σαφές ότι δεν απαιτείται καμία νέα μελέτη για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στην ερώτηση του κ. Χατζηπαντέλα για το ενδεχόμενο εκπόνησης νέας ανάλυσης κόστους-οφέλους, ο κ. Γιόργκενσεν επεσήμανε ότι η σχετική διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της ένταξης του έργου στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI). Όπως υπογράμμισε η έγκριση του GSI επιβεβαιώνει ότι τα οφέλη του έργου υπερτερούν του κόστους.

Ο Επίτροπος διευκρίνισε επίσης ότι οι αναλύσεις βιωσιμότητας και κόστους-οφέλους δεν δημοσιοποιούνται, καθώς ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε πως η ολοκλήρωση του Great Sea Interconnector αποτελεί κομβική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, τη διασυνδεσιμότητα και την ικανότητα μεταφοράς καθαρής ευρωπαϊκής ενέργειας.

Η Κομισιόν ξεκαθάρισε επίσης ότι η πολιτική βούληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ολοκλήρωση του GSI παραμένει σταθερή, ισχυρή και απολύτως αδιαμφισβήτητη.