Στα 55.367 άτομα η απασχόληση στην κυβέρνηση

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2025 ανήλθε στα 55.367 άτομα, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 124 άτομα (0,2%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,9% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 2,2%.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση (0,9%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 και η μεγαλύτερη μείωση (-0,8%) παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (23,5%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-74,0%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.