Ζητούν έξτρα κονδύλια για υπερωρίες εργαζομένων ΑΗΚ

Δυνατότητα καταβολής από την ΑΗΚ της υπερωριακής αποζημίωσης στο προσωπικό που εργάστηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό και την άμεση επαναφορά της ηλεκτροδότησης

Στη βουλή κατατέθηκε χθες τροποποιητικός προϋπολογισμός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, με τον τροποποιητικό προϋπολογισμό που υπέβαλε η ΑΗΚ ζητείται η τροποποίηση της παραγράφου αρ. 15 των σημειώσεων του πρώτου πίνακα  «κόστος προσωπικού», έτσι ώστε να παρέχεται εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο της αρχής να άρει τον περιορισμό που αφορά την αποζημίωση υπερωριών σε υπάλληλο, ώστε αυτή να μπορεί να υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία στις περιπτώσεις που η υπερωριακή εργασία αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ λόγω ανωτέρας βίας. 

Επιπρόσθετα παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για άρση ανωμαλιών και την εξαίρεση από τον περιορισμό του ύψους της υπερωριακής αποζημίωσης. 

«Τα πιο πάνω κρίνονται αναγκαία για να καταστεί δυνατή η καταβολή από την ΑΗΚ της υπερωριακής αποζημίωσης στο προσωπικό που εργάστηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό και την άμεση επαναφορά της ηλεκτροδότησης των επηρεαζόμενων χωριών», αναφέρεται. 

