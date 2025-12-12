Παραίτηση διευθυντή από το ΔΣ της MHV Mediterranean Hospitality Venture

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη και τις θερμότερες ευχαριστίες της στον κ. Alon Bar για την ουσιαστική συμβολή του στον οργανισμό  κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντή.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc ανακοίνωσε ότι ο Alon Bar, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ως διευθυντής της εταιρείας, με ισχύ από τις 11 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη και τις θερμότερες ευχαριστίες της στον κ. Alon Bar για την ουσιαστική συμβολή του στον οργανισμό  κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντή.

Παράλληλα, η εταιρεία εκφράζει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κ. Alon Bar για την αφοσιωμένη υπηρεσία του και τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε τα καθήκοντά του ως διευθυντής. Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανεκτίμητη συμβολή του στην επιτυχία της Εταιρείας και στη διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης μέχρι την ημερομηνία της παραίτησής του.

