Εξαγοράζεται το Panthea Village Holiday Resort στην Αγία Νάπα

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Andesite Limited από την εταιρεία Ακταία Τουριστικές Επιχειρήσεις Λίμιτεδ.

Η εταιρεία Ακταία Τουριστικές Επιχειρήσεις Λίμιτεδ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως Δρώσα Οικονομική Μονάδα δια του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος ‘ΑΚΤΑΙΑ’, Κατηγορίας Α’, στην Αγία Νάπα της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η εταιρεία Andesite Limited, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια των οργανωμένων διαμερισμάτων με την ονομασία “Panthea Village Holiday Resort”, Κατηγορίας Α’, στην Αγία Νάπα της Επαρχίας Αμμοχώστου.