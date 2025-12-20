Κεντρική Τράπεζα: Επιτόκια και δανεισμός στηρίζουν αγορά ακινήτων

Η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια στηρίζουν την αγορά ακινήτων, όπως σημειώνει η Κεντρική Τράπεζα.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης δημοσίευσης του γενικού δείκτη τιμών κατοικιών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Κεντρική Τράπεζα επεσήμανε ότι ο όγκος του νέου δανεισμού που αφορά σε στεγαστικά δάνεια κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 22% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €972 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με €796,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Για το τρίτο τρίμηνο 2025, σημειώνεται, η ετήσια άνοδος στον νέο δανεισμό για οικιστικά δάνεια ανήλθε στο 24% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2024. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές, το σταθμισμένο μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 3,03% τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σύγκριση με 4,27% τον Σεπτέμβριο του 2024, στηρίζοντας τόσο τις εξελίξεις από την πλευρά της ζήτησης όσο και τη σταδιακή αύξηση της προσφοράς για οικιστικά ακίνητα.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στην έκδοση του δείκτη τιμών κατοικιών, τα νέα στεγαστικά δάνεια τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ανήλθαν στο €1,1 δισ. έναντι €892,9 εκατ. το δεκάμηνο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 22%. Το δεκάμηνο του 2024, η αύξηση στα νέα στεγαστικά δάνεια ήταν 6,6%.

Όσον αφορά τα συνολικά νέα δάνεια που παραχώρησαν οι τράπεζες, ξεπέρασαν τα €4 δισ. μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, φθάνοντας σε νέο ιστορικό ρεκόρ δεκαετίας. Διψήφια αύξηση σημειώνουν τόσο τα δάνεια προς νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις. Στον επιχειρηματικό κλάδο μάλιστα το ποσοστό αύξησης είναι πέραν του 50%.

Η θετική πορεία στον δανεισμό για οικιστικά δάνεια αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων Οκτωβρίου 2025. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2025 η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων παρέμειναν στα ίδια αυστηρά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αναμένεται άνοδος στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, ενώ τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα σε συνέχεια της τάσης που παρατηρείται από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Προσφορά οικιστικών μονάδων

Όσον αφορά την προσφορά κατοικιών, επισημαίνει η ΚΤ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκε άδεια οικοδομής, και ο οποίος αποτελεί πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,6% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 (από 7.772 μονάδες την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 σε 8.128 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ως εκ τούτου, τονίζει , αναμένεται να υπάρξει σταδιακή αύξηση στην προσφορά οικιστικών μονάδων στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα και δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη της Κεντρικής Τράπεζας, η αύξηση στον αριθμό των οικιστικών μονάδων το οκτάμηνο του 2025 αναρριχήθηκε στο 14,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτεμβρίου 2025), ο δείκτης διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες συνέχισε να βρίσκεται σε θετικό επίπεδο για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 (12,5%). Αυτό, εκτιμά η ΚΤ, συμβαδίζει με τη σταδιακή αύξηση της προσφοράς.

Τιμές ακινήτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε ετήσια αύξηση 5% σε σύγκριση με αύξηση 4,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν επιτάχυνση στο 6,4%, ενώ των οικιών επιβράδυνση στο 2,6% κατά το υπό εξέταση τρίμηνο.

Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση καταγράφηκε επιβράδυνση στις τιμές οικιών στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου στο 5,5% και 7,4%, αντίστοιχα. Η επαρχία Λάρνακας συνέχισε να καταγράφει τον ίδιο ετήσιο ρυθμό αύξησης (4,2%), όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η επαρχία Αμμοχώστου κατέγραψε ετήσια μείωση 1,6%.

Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024

Αναφορικά με τις πωλήσεις ακινήτων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από τις αρχές του έτους ξεπερνούν τα επίπεδα του 2024. Το εντεκάμηνο του 2025 οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 14%, φθάνοντας στις 16.455 από 14.458 πέρσι.

Περαιτέρω στήριξη της αγοράς εκτιμάται να επιφέρει η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ανέγερση περίπου 500 οικιστικών μονάδων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έναντι δαπάνης 70 εκατομμυρίων ευρώ.