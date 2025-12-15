«Βροχή» επιδομάτων από σήμερα - Γεμίζουν τα πορτοφόλια των συνταξιούχων

Ξεκίνησε από τις 10 Δεκεμβρίου η καταβολή των έκτακτων χριστουγεννιάτικων επιδομάτων σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σήμερα θα καταβληθούν αρκετά επιδόματα.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοίνωσε ότι το έκτακτο Χριστουγεννιάτικο Δώρο 2025 και όλα τα κύρια επιδόματα άρχισαν να καταβάλλονται από τις 10 Δεκεμβρίου. Σχετική απόφαση έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου. Από το επίδομα θα επωφεληθούν περίπου 65.000 οικογένειες, με τη συνολική δαπάνη καταβολής του να ανέρχεται σε πέραν των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, στις 10 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε το επίδομα τέκνου, το μηνιαίο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και το κατά χάριν μηνιαίο χορήγημα σε βετεράνους και χήρες βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 12 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε το ΕΕΕ και το Μηνιαίο επίδομα δημόσιου βοηθήματος.

Σήμερα θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα δημόσιου βοηθήματος, στις 16 Δεκεμβρίου το επίδομα του σχεδίου ενίσχυσης συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, το επίδομα σε δικαιούχες του σχεδίου παροχής τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας, το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας, το επίδομα φροντίδας σε άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία, η χορηγία τυφλών και το επίδομα διακίνησης.

Στις 17 Δεκεμβρίου το επίδομα θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ληπτών επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, στους δικαιούχους επιδόματος τέκνου σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στους λήπτες επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, στις δικαιούχες του σχεδίου παροχής τιμητικού επιδόματος πολύτεκνης μάνας και στους λήπτες επιδόματος εγκλωβισμένου. Στις 17 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα εγκλωβισμένων/επανεγκατασταθέντων.

Οι δικαιούχοι

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, το Χριστουγεννιάτικο Δώρο σε λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Δημοσίου Βοηθήματος, καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας, σε δικαιούχους του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου ποσό ίσο με το ποσό του επιδόματος του μήνα Δεκεμβρίου, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ, σε δικαιούχες του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, ποσό ύψους 100 ευρώ, σε οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για τρία ή περισσότερα παιδιά, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας, ποσό ύψους 100 ευρώ ανά οικογένεια, σε εγκλωβισμένους ποσό ίσο με το επίδομα που θα παραχωρηθεί για τον Δεκέμβριο 2025 και σε παιδιά εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων που φοιτούν σε Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο στις κατεχόμενες περιοχές, ποσό ίσο με το επίδομα που θα παραχωρηθεί για τον Δεκέμβριο 2025

Σήμερα και η καταβολή συντάξεων

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, σήμερα θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινωνική Σύνταξη και η ειδική αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η 13η πληρωμή τους.

Σήμερα θα καταβληθούν και οι ειδικές μηνιαίες συντάξεις στους επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, περιλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου Επιδόματος, καθώς και του εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025.