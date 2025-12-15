Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις 14.573 οι κενές θέσεις εργασίας- Σε ποιους κλάδους οι περισσότερες

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν 3,0%

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 14.573, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.437 θέσεις (-9,0%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 16.010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε μείωση 1.480 θέσεων (-9,2%).

Στο 3% το ποσοστό

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν 3,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,3% και 3,5% αντίστοιχα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Ορυχείων και Λατομείων (5,9%), Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,1%) και Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (4,1%).

θέσεις εργασίαςΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

