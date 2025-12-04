Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή συντάξεων, επιδομάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινωνική Σύνταξη και η ειδική αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η 13η πληρωμή τους, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2025

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι, ενόψει της εορταστικής περιόδου, έχουν προωθηθεί όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για την καταβολή, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, όλων των συντάξεων και επιδομάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Συγκεκριμένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:

α) Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινωνική Σύνταξη και η ειδική αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η 13η πληρωμή τους, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2025.

β) Οι ειδικές μηνιαίες συντάξεις στους επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, περιλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου Επιδόματος, καθώς και του εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα, 15.12.2025.

Tags

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΗεπιδόματαΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα