Ο Έρχιουρμαν διαψεύδει δημοσιεύματα περί επικοινωνίας του με τον Φιντάν κατά την τριμερή

Για ανακριβή δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό Τύπο κάνει λόγο σε γραπτή του δήλωση ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν πως κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης την περασμένη Πέμπτη έφυγε από την αίθουσα για να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερκών, Χακάν Φιντάν.

«Κανονικά δεν θα έπαιρνα τέτοια πράγματα στα σοβαρά, αλλά έχουν γίνει και κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα αυτό», αναφέρει ο κ. Έρχιουρμάν.

Για λόγους διαφάνειας, σημειώνει, θέλει να διευκρινίσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο «υφυπουργός παρά τω προέδρω», Μεχμέτ Ντάνα είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες. «Και οι δύο μιλήσαμε με τον δήμαρχο Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, για τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μια Μηλιά, για την οποία γίνεται αναφορά στην κοινή δήλωση».

«Δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν τέθηκε στην πρώτη συνάντηση των ηγετών, συζητήθηκε ουσιαστικά μεταξύ των δήμων, δεν θέλαμε να γραφτεί κάτι λανθασμένο στο κείμενο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να το επιβεβαιώσουν με τον κ. Χριστοδουλίδη ή τον κ. Μεχμέτ Χαρμαντζί», προσθέτει.

Ο κ. Έρχιουρμαν συνεχίζει αναφέροντας ότι ορισμένες τακτικές και προκαταλήψεις θα αφεθούν σταδιακά πίσω. «Θα συνεχίσουμε με υπομονή, ψυχραιμία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα» καταλήγει στη δήλωσή του.

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στα ΜΚΔ ο Τουφάν Έρχιουρμαν γράφει ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου ήταν πολύ φορτωμένο, αναφέροντας ότι είχε συναντήσεις με τον Σουηδό Πρέσβη, την Επιτετραμμένη της Πρεσβείας των ΗΠΑ, την Μαρία Άγκελα Ολγκίν ουεγιάρ και τον Χαν. Επίσκεψη στην ΔΕΑ με τον Χριστοδουλίδη και τριμερής συνάντηση με την Ολγκίν και τον Χριστοδουλίδη.

Παρακολούθησαν, συνέχισε, στενά τις συζητήσεις στο Στρασβούργο σχετικά με την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και τα ζητήματα ιδιοκτησίας.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που παρακολουθούμε στενά τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, θα τις κοινοποιήσουμε μόλις τα αποτελέσματα γίνουν σαφή, αναφέρει ο κ. Έρχιουρμαν λέγοντας ότι συνεχίζει σύμφωνα με την γραμμή που είχε θέσει προεκλογικά, να πραγματοποιεί στον «λαό» με διαφάνεια τις επαφές και συναντήσεις που κάνει.

