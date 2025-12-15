Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τοπικές αρχές: Άλμα 10% στον αριθμό εργαζομένων λόγω ΕΟΑ

Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης κατά 347 άτομα (40,9%)

Αύξηση σε ετήσια βάση καταγράφει ο αριθμός των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το τρίμηνο του 2025 ήταν 74.431. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 69.346 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.085.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.879, 10.429 και 6.038 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.294 άτομα (1,8%).

Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 643 άτομα (1,0%), στις Τοπικές Αρχές κατά 550 άτομα (10,0%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 101 άτομα (2,0%).

Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης κατά 347 άτομα (40,9%).

Συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 2.883 άτομα (-3,7%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στις Τοπικές Αρχές κατά 156 άτομα (2,7%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 46 άτομα (0,9%), ενώ στην Κεντρική Κυβέρνηση παρατηρήθηκε μείωση απασχόλησης κατά 3.085 άτομα (-4,6%). Η μείωση της απασχόλησης της Κεντρικής Κυβέρνησης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Κυβέρνηση).

