Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: Εισαγωγή του Επαγγελματία Αγοραστή, στο πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού έργου στις δημόσιες συμβάσεις

Με την τελετή απονομής της Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στους πρώτους Επαγγελματίες Αγοραστές την περασμένη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, έχει εισέλθει σε ουσιαστική πορεία υλοποίησης ο φιλόδοξος σχεδιασμός για εισαγωγή του Επαγγελματία Αγοραστή στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η διεξαγωγή και επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο περιλάμβανε εκπαίδευση 160 ωρών διδασκαλίας με φυσική παρουσία από ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων, αλλά και καθοδήγηση επί του αντικειμένου με πρακτικές εφαρμογές, αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 45 στελέχη από 11 αναθέτουσες αρχές, οι οποίες διαχειρίζονται σημαντικό όγκο διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων και έχουν επιδραστικό ρόλο να διαδραματίσουν στην βελτίωση της διαχείρισής τους.

Η προσέγγιση που υιοθετείται για την ενίσχυση του επαγγελματισμού είναι οριζόντια και κοινή με τις μεγάλες αναθέτουσες αρχές, οι οποίες έχουν, με τη σειρά τους, αναγνωρίσει τη σημασία της επαγγελματικής εξειδίκευσης στις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν ήδη δεσμευτεί να επενδύσουν στους συγκεκριμένους λειτουργούς και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί, αναθέτοντας στα εκπαιδευμένα στελέχη αποκλειστικό ρόλο σε θέματα δημόσιων συμβάσεων για την επόμενη τουλάχιστον πενταετία.

Πρόθεση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι η επανάληψη του προγράμματος, με στόχο την κάλυψη επιπρόσθετων στελεχών των φορέων που έχουν σημαντική εμπλοκή με τις δημόσιες συμβάσεις. Με την επέκταση της κάλυψης του προγράμματος και στους οργανισμούς εκτός του κεντρικού κράτους, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οργανισμοί δημόσιου δικαίου, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των φορέων που επιλέγουν να επενδύσουν συστηματικά στον επαγγελματισμό και την εξειδίκευση των ανθρώπων τους, στον σημαντικό τομέα των δημόσιων συμβάσεων.