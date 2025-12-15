Σιζόπουλος: Συνετή η πολιτική της Κυβέρνησης, περαιτέρω στήριξη ευάλωτων

Η Κυβέρνηση ακολούθησε μια συνετή και ορθολογιστική πολιτική, η οποία οδήγησε σε μια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα οικονομική ανάπτυξη, η οποία όμως πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας νέας πορείας με κύριο στόχο την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας, αλλά και κοινωνικής συνοχής δήλωσε εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο Βουλευτής Μαρίνος Σιζόπουλος σε ομιλία στην Ολομέλεια, κατά την έναρξη της τριήμερης συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο κ. Σιζόπουλος, o oποίος δεν επαναδιεκδικεί εκλογή στις εκλογές του 2026 και εγκαταλείπει τα έδρανα ύστερα από 22 χρόνια, είπε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, αλλά ζήτησε περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων ομάδων με στοχευμένα μέτρα. Στην ομιλία του έκανε μια λεπτομερή αναφορά στα όσα πέτυχε η Κυβέρνηση με μέτρα κοινωνικής πολιτικής και πρόσθεσε ότι η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να καταθέτει εποικοδομητικές προτάσεις.

Ο κ. Σιζόπουλος ζήτησε περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης και σμίκρυνσης της οικονομικής ανισότητας μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών εισοδημάτων, ομοιόμορφη κατανομή των εσόδων από την οικονομική ανάπτυξη ώστε να μην είναι προς όφελος των ολίγων και σε βάρος των πολλών και περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέας της οικονομίας, ώστε η Κύπρος να αποκτήσει σχετική επάρκεια σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και να μειωθεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες.

Μίλησε ακόμη για την ανάγκη χρηματοδότησης νέων καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας για να αποτελέσουν κίνητρο επιστροφής νέων επιστημόνων και εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Για τη φορολογική μεταρρύθμιση αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης του εύρους των κλιμάκων που θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της παραοικονομίας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και εν μέρει οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων εισοδημάτων.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ είπε ότι η οικονομία δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε τομείς όπως ο τουρισμός, η οικοδομική βιομηχανία και οι υπηρεσίες γιατί επηρεάζονται από εξωγενείς και απρόβλεπτους παράγοντες και θα πρέπει να επενδύσουμε και σε άλλους πλέον σταθερούς τομείς.

Ο κ. Σιζόπουλος αναφέρθηκε στο ΓεΣΥ και επανέλαβε τα περί παθογενειών, σημειώνοντας για άλλη μια φορά ότι "όσο προχωρά ο χρόνος η ΕΔΕΚ δικαιώνεται για τις προβλέψεις και τις έγκαιρες εισηγήσεις της, οι οποίες όμως ήταν σε ώτα μη ακουόντων γιατί ενώ εξυπηρετούσαν τους ασθενείς έθιγαν τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων".

Επιβάλλεται, είπε, ο ΟΚΥπΥ να επανέλθει ως αυτόνομη διεύθυνση κάτω από την πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και να ληφθούν μέτρα διόρθωσης των στρεβλώσεων για να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ σωστά και να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα και τον γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου, ο κ. Σιζόπουλος εξέφρασε την ευχή το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας να αξιοποιηθεί ορθολογικά και ορθολογιστικά ώστε να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι επιβάλλεται η επαναδημιουργία του Ειδικού Ταμείου, στο οποίο να κατατίθεται η Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, ώστε αυτά τα χρήματα να διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά και τη συντήρηση οπλικών συστημάτων, αλλά και για να συμβάλει στην σταδιακή υλοποίηση της δέσμευσης που ανέλαβε η Κυβέρνηση ώστε οι δαπάνες να ανέλθουν στο 2% του ΑΕΠ.

Για το στεγαστικό τόνισε ότι η επιχορήγηση για απόκτηση κατοικίας από νεαρά ζευγάρια και του ενοικίου δεν πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά προσαρμοσμένη στο κόστος κατοικίας ανάλογα με την περιοχή.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι στο μεταναστευτικό αρκετές προτάσεις της ΕΕΚ υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση και η υλοποίησή τους συνέβαλε αποφασιστικά σε δράσεις με αποτέλεσμα.

Αναφορά έκανε και στο Κυπριακό σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι σε ποια βάση και με ποιο πλαίσιο θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες ώστε να υπάρχει προοπτική θετικής κατάληξης.

"Η τοποθέτηση για επανάληψη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κρανς Μοντανά τον Ιούλιο του 2017, εκτιμώ ότι είναι ουτοπική. Βασίζεται στη «διαπίστωση», ότι είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν από τη λύση", ανέφερε ο κ. Σιζόπουλος.

Διερωτήθηκε εξάλλου γιατί, εάν πραγματικά βρεθήκαμε ένα βήμα πριν από τη λύση, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ διέκοψε τις συνομιλίες και όταν επιχείρησε να τις επαναλάβει τον Απρίλιο του 2021 και τον Μάρτιο του 2025 η προσπάθεια απέτυχε "λόγω των απαράδεκτων απαιτήσεων της τουρκικής πλευράς για κυριαρχική ισότητα και δύο κράτη".

Επανέλαβε την πρόταση για νέα τακτική με επίκεντρο τη σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης όπως προνοεί η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής του προβλήματος, δηλαδή της κατάργησης των εγγυήσεων, της πλήρους αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων και του επαναπατρισμού των παράνομων εποίκων.

Επανέλαβε ότι εάν προκύψει συμφωνία τότε να συζητηθεί η εσωτερική πτυχή, η οποία πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις, στην επιστροφή των προσφύγων Ε/κ και Τ/κ στις εστίες-τους σε συνθήκες ασφάλειας και στην πλήρη κατοχύρωση σε όλους τους νόμιμους κατοίκους των 4 βασικών ελευθεριών της Ε.Ε. (διακίνησης, εγκατάστασης, εργασίας, περιουσίας).

