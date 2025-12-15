Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με μικρή πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 274,58 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,33%

Με μικρή πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 274,58 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,33%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 166,49 μονάδες, με πτώση 0,34%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 4.151.315,54 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με πτώση 0,49%, και οι Επενδυτικές με πτώση 1,24%. Τα Ξενοδοχεία σημείωσαν άνοδο 5,04% και η Εναλλακτική Αγορά άνοδο 0,11%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 4.057.383 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,94 ευρώ - πτώση 0,25%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 47.066 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,55 ευρώ – πτώση 1,27%), της ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Μπισκότα με όγκο 11.084 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,41 ευρώ – πτώση 6,36%), της Ατλάντικ Ασφαλιστικής με όγκο 8.568 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,38 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και της Πετρολίνα Χόλντιγκς με όγκο συναλλαγών αξίας 7.770 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,10 ευρώ – άνοδος 0,92%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 3 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 100. 

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 9ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (19/09/2025 -19/12/2025), με κωδικό ΓΔ13Ι25/ TB13I25 από τις 16 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

