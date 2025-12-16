Θετική η πορεία οικονομίας σε αβέβαιο περιβάλλον- Αυξάνεται ο κίνδυνος ανατροπής

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει, μέχρι στιγμής, να εκπέμπει σήματα ανθεκτικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση και χαμηλή ανάπτυξη.

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η ανάπτυξη της ευρωζώνης θα κινηθεί σε μέτρια επίπεδα, με ρυθμό περίπου 0,9% το 2025 και μια μικρή ενίσχυση στο 1,4% το 2026. Οι προβλέψεις για τις μεγάλες οικονομίες δείχνουν πιο αργούς ρυθμούς: η Γερμανία γύρω στο 1,0-1,2% το 2025 και περίπου 1,0-1,1% το 2026, η Γαλλία αναμένεται να έχει ρυθμούς της τάξης του 0,8% το 2025 και περίπου 1% το 2026 και η Ιταλία κινείται λίγο χαμηλότερα, στα επίπεδα του 0,7-0,8% για τα ίδια έτη.

Για την Κύπρο, οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν ισχυρότερους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2025 κατά 0,4% σχέση με τις εαρινές προβλέψεις (σε 3,4% από 3%) και το 2026 σε 2,6% από 2,5%. Σε σχέση με την ευρωζώνη και την ΕΕ ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου είναι υψηλότερος κατά περίπου 2% το 2025, και 1,4-1,2% το 2026, αντίστοιχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος καταφέρνει να διατηρεί θετική δυναμική, στηριζόμενη κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, στον τουρισμό, στις υπηρεσίες και στις επενδύσεις. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από μια σειρά δεικτών που αποτυπώνουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία της οικονομίας, υποδεικνύοντας ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν καταγράφεται απότομη επιβράδυνση.

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα που υποδηλώνουν διατήρηση της αναπτυξιακής τάσης στο άμεσο μέλλον. Ο δείκτης αυτός, ο οποίος λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες, αποτυπώνει την επίδραση παραγόντων όπως η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, η απασχόληση και οι διεθνείς εξελίξεις.

Ο ΣΠΟΔ κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,8% τον Νοέμβριο του 2025. Ο ρυθμός αυτός βρίσκεται κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών, καθώς η ετήσια μεγέθυνση του δείκτη είχε διαμορφωθεί σε 1,9% τον Οκτώβριο και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025.

«H θετική ετήσια εξέλιξη του ΣΠΟΔ τον Νοέμβριο υποδηλώνει ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει τη θετική της πορεία, αν και η αναπτυξιακή της δυναμική διαμορφώνεται μέσα σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων», σχολιάζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτυπώνοντας και την πρόκληση για την Κύπρο. Ώθηση στην οικονομία δίνουν η ενίσχυση του σταθμισμένου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ, η θετική επίδοση των τουριστικών αφίξεων, του λιανικού εμπορίου και των πωλητηρίων εγγράφων ακινήτων, καθώς και η μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent. Αντίθετα, η πτωτική πορεία του -προσαρμοσμένου ως προς τη θερμοκρασία- όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κατέχει σημαντικό βάρος στη σύνθεση του δείκτη, άσκησε αντισταθμιστική αρνητική επίδραση τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η φύση της κυπριακής οικονομίας ως μικρής και ανοιχτής την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς εξελίξεις. Η εξάρτηση από εξωτερικές αγορές, είτε μέσω του τουρισμού είτε μέσω των χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών, σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιδείνωση του παγκόσμιου οικονομικού κλίματος αργά ή γρήγορα αντανακλάται και στο εγχώριο περιβάλλον.