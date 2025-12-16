Προϋπολογισμός ανάπτυξης με ανάγκη ουσιαστικής κοινωνικής στήριξης

Ευρείες αναφορές για τη δεινή οικονομική κατάσταση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κυριάρχησαν στις χθεσινές τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, κατά την έναρξη της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Στις τοποθετήσεις τους ενώπιον της ολομέλειας, οι αρχηγοί των κομμάτων, αναφέρθηκαν στην καλή πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών δεδομένων, ζητώντας περαιτέρω μέτρα κοινωνικής πολιτικής ενώ εξέφρασαν προβληματισμούς και για την αύξηση των ανελαστικών δαπανών και του κρατικού μισθολογίου.

Θετική ψήφο δήλωσαν ότι θα δώσουν στον προϋπολογισμό ΔΗΣΥ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ προτάσσοντας την ανάγκη υπευθυνότητας και μη επιστροφής στα οδυνηρά χρόνια του 2013, ενώ στην ψήφισή του φαίνεται να προχωρεί και το ΔΗΚΟ. Στην καταψήφισή του θα προχωρήσει το ΑΚΕΛ που υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας ενώ Οικολόγοι και ΕΛΑΜ δεν έκαναν συγκεκριμένη αναφορά.

Δεν παίζουμε με την οικονομία

Η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι «με την οικονομία δεν παίζουμε. Θέλουμε να διορθώσουμε ό,τι μας ενοχλεί, χωρίς να γκρεμίσουμε όσα έχουμε πετύχει. Συνεπώς, παρά τις λανθασμένες προτεραιότητες που έθεσε η κυβέρνηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα επιδείξει υπευθυνότητα και θα ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διεκδικεί να γίνουν περισσότερα για τους πολίτες. Διεκδικεί να βελτιώσουμε το κράτος για να ανταποκρίνεται πιο άμεσα στις ανάγκες των πολιτών», τόνισε.

«Σε συνθήκες ακρίβειας έμειναν πίσω οι χαμηλόμισθοι, οι οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, η μεσαία τάξη και οι ευάλωτες ομάδες. Έμειναν πίσω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού και άλλες δαπάνες λειτουργίας. Έμειναν πίσω δηλαδή οι κατηγορίες του πληθυσμού που έπρεπε να στηρίξουμε περισσότερο», ανέφερε. Είναι γι' αυτό, πρόσθεσε, που αντικρίσαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση ως μια ευκαιρία.

Χωρίς προοπτική για κοινωνία

«Ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε υπηρετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη, ανθεκτική και κοινωνικά προσανατολισμένη οικονομία, η οποία να διασφαλίζει το μέλλον των επόμενων γενιών. Απουσιάζει το όραμα και ο στρατηγικός σχεδιασμός για ένα αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο», τόνισε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

«Βρισκόμαστε στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ. «Διερωτήθηκαν όμως ποτέ οι κυβερνώντες πόσο καλά ζει ο κόσμος; Μπήκαν ποτέ στα παπούτσια των χαμηλοσυνταξιούχων, των εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα και των ευάλωτων ομάδων που δεν βγάζουν τον μήνα; Διερωτήθηκαν ποτέ πόσο είναι το άγχος των νέων και των οικογενειών τους που δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη γιατί οι τιμές είναι απογειωμένες;» διερωτήθηκε.

Δύο όψεις οικονομίας

«Τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας είναι τα καλύτερα που είχαμε ποτέ. Φυσικά όμως, υπάρχουν δύο όψεις της κυπριακής οικονομίας. Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν και προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. «Οι συνταξιούχοι, οι πρόσφυγες, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας, δεν έχουν δει την αντίστοιχη αύξηση των εισοδημάτων τους, καθώς οι συντάξεις και τα επιδόματα δεν μπορούν να υπερκαλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής», τόνισε.

Αξιοπρέπεια για όλους

Στη δική του ομιλία εκ μέρους του προέδρου του ΕΛΑΜ, ο βουλευτής Λίνος Παπαγιάννης ανέφερε ότι «η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει αμέσως σε μέτρα που διασφαλίζουν κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες, ώστε το κράτος πρόνοιας να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες της κοινωνίας».

Στήριξη στους ευάλωτους

O τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, στην ομιλία του επεσήμανε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, ζητώντας ωστόσο περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων ομάδων με στοχευμένα μέτρα.

«Η κυβέρνηση ακολούθησε μια συνετή και ορθολογιστική πολιτική, η οποία οδήγησε σε μια πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα οικονομική ανάπτυξη, η οποία όμως πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας νέας πορείας με κύριο στόχο την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας, αλλά και κοινωνικής συνοχής», επεσήμανε.

Βελτίωση βιοτικού επιπέδου

«Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η θετική πορεία των δεικτών μεταφράζεται σε ακόμη ουσιαστικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για όλους. Διαφορετικά, η ανάπτυξη παραμένει μια στατιστική επιτυχία χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό αντίκρισμα», ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν.

«Καμία οικονομική επιτυχία δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη όσο δεν αντανακλάται στη ζωή των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας», υπογράμμισε.

Θετικά στοιχεία με ελλείψεις

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 έχει θετικά στοιχεία, έχει όμως και εμφανείς ελλείψεις, ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης.

«Η μικρή και μικρομεσαία τάξη πιέζεται και οι νέοι δυσκολεύονται να χαράξουν μια αυτόνομη πορεία ζωής. Δυσκολεύονται να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν οικογένεια, δυσκολεύονται ακόμα και να ονειρευτούν ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον», επεσήμανε.