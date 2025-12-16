Μειωμένα κατά €237 εκατ. τα κέρδη κυπριακών τραπεζών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) του τραπεζικού τομέα μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2025, από 26,3%  τον Ιούνιο 2025 σε 26,1% τον Σεπτέμβριο 2025.

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2025 μειώθηκε κατά €237 εκατ., από €953 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024 σε €716 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η μείωση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2025 κατά €835 εκατ. ή 1,2%, από €66.976 εκατ. τον Ioύνιο 2025 σε €67.811 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε αύξηση των δανείων και προκαταβολών.

Αυτή η μείωση αποδίδεται κυρίως στην  αύξηση του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο η οποία αντιστάθμισε αντίστοιχη αύξηση του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 capital). 

