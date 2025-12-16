Αναβάθμισε προοπτικέςΤράπεζας Κύπρου, Eurobank ο οίκος Moody's

Σε αναβάθμιση των προοπτικών για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων και μη εξασφαλισμένου χρέους των τραπεζών Κύπρου και Eurobank σε θετικές από σταθερές, προχώρησε την Τρίτη ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, επιβεβαιώνοντας τις αξιολογήσεις των δύο τραπεζών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων αντικατοπτρίζει τα ισχυρά εγχώρια franchise των τραπεζών, τα προφίλ χρηματοδότησης καταθέσεων χαμηλού κόστους και τα ισχυρά χρηματοοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των άφθονων αποθεμάτων ρευστότητας, των ισχυρών κεφαλαιακών θέσεων, της ανθεκτικής κερδοφορίας και των συνεχιζόμενων βελτιώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού.

Η ενέργεια αναγνωρίζει επίσης ότι η κερδοφορία παραμένει ευαίσθητη στις κινήσεις των επιτοκίων και ότι, ενώ τα κεφάλαια αναμένεται να παραμείνουν υγιή, πιθανότατα θα μετριαστούν από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα και θα επηρεαστούν από τις αναθεωρημένες στρατηγικές προτεραιότητες και τα σχέδια διαχείρισης κεφαλαίου των τραπεζών.

Θετικές προοπτικές

Όπως τονίζεται, οι θετικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις των κυπριακών τραπεζών αντικατοπτρίζουν τις εύρωστες μακροοικονομικές συνθήκες της Κύπρου και ένα βελτιωμένο χρηματοδοτικό περιβάλλον, τα οποία από κοινού δημιουργούν ένα υποστηρικτικό λειτουργικό υπόβαθρο για τον τομέα.

Υπό αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες, υποδεικνύει ο οίκος, «αναμένουμε ότι οι κυπριακές τράπεζες θα διατηρήσουν ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών επιπέδων κεφαλαίου, σταθερής κερδοφορίας και συνεχών βελτιώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού».

Για την Eurobank τονίζει, «η επιτυχής εκτέλεση της διαδικασίας λειτουργικής συγχώνευσης και ενσωμάτωσης θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη υψηλότερων αξιολογήσεων».

Αναβάθμιση μακροοικονομικού προφίλ Κύπρου

Ο οίκος αναφέρει ότι το μακροοικονομικό προφίλ της Κύπρου αντικατοπτρίζει ισχυρά οικονομικά και θεσμικά θεμελιώδη μεγέθη, υποστηριζόμενα από ευρεία ανάπτυξη που έχει ξεπεράσει τις αντίστοιχες χώρες της ζώνης του ευρώ. Αναμένεται ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα μετριαστεί σε ένα ακόμη σταθερό 2,5% από το 2028 και μετά, σε σύγκριση με πάνω από 3% το 2024-2025, χάρη στην ανθεκτική ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης για τις κυπριακές τράπεζες έχουν ενισχυθεί, υποστηριζόμενες από την αύξηση των εγχώριων καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, τις επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων στην αγορά και την μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η οποία έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω καταθέσεων λιανικής χαμηλού κόστους, διατηρώντας συντηρητικούς δείκτες δανείων προς καταθέσεις κάτω του 50% και παρουσιάζουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης ρευστότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (340,6% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τον Ιούνιο του 2025), διατηρώντας παράλληλα το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με τους Moodys, η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων της Τράπεζας Κύπρου αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη εγχώρια παρουσία της, τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και το προφίλ χαμηλού κόστους χρηματοδότησης από καταθέσεις, τα οποία στηρίζουν τα σταθερά χρηματοοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη.

Η έκθεση της τράπεζας στην εγχώρια αγορά ακινήτων - όπως αποδεικνύεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις εξασφαλίσεων και τα αυξημένα, αν και σημαντικά μειωμένα, επίπεδα κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων - παραμένει βασικό στοιχείο, παράλληλα με την ευαισθησία της κερδοφορίας στις κινήσεις των επιτοκίων.

Οι θετικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων και ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους της τράπεζας αντικατοπτρίζουν μια βελτιωμένη αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος και τις προσδοκίες για ισχυρά χρηματοοικονομικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών επιπέδων κεφαλαίου με δείκτη CET1 20,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, ισχυρή κερδοφορία, αν και χαμηλότερη από τα πρόσφατα υψηλά, με καθαρά κέρδη στο 1,7% των περιουσιακών στοιχείων για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 και διατηρήσιμη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων τα επόμενα χρόνια.

Η ανοδική πίεση στις αξιολογήσεις θα εξαρτηθεί από την πορεία του κεφαλαίου, της κερδοφορίας και της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων καθώς εξελίσσονται οι τάσεις των επιτοκίων, καθώς και από τη σαφήνεια σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη κεφαλαίων για επέκταση ή αποδόσεις για τους μετόχους τα επόμενα τρίμηνα. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα επηρεαστούν από τον όγκο του χρέους που αναμένεται να εκδοθεί βάσει αναθεωρημένων σχεδίων χρηματοδότησης.

Eurobank

Η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων της Eurobank αντικατοπτρίζει το ενισχυμένο εγχώριο franchise της, το προφίλ χρηματοδότησης με χαμηλού κόστους καταθέσεις και τα ισχυρά χρηματοοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Η ενέργεια λαμβάνει επίσης υπόψη τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους ενσωμάτωσης που σχετίζονται με την πλήρη λειτουργική συγχώνευση και ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Cyprus. Η κερδοφορία παραμένει επίσης ευαίσθητη στις κινήσεις των επιτοκίων.

Οι θετικές προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της τράπεζας αντικατοπτρίζουν βελτιώσεις στην αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος και τις προσδοκίες για ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών επιπέδων κεφαλαίου με δείκτη CET1 36,4% τον Σεπτέμβριο του 2025, συμπεριλαμβανομένων των κερδών, ισχυρή κερδοφορία, αν και χαμηλότερη από τα τρέχοντα υψηλά, με καθαρά κέρδη στο 2,0% του ενεργητικού για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 και συνεχείς βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού τα επόμενα χρόνια.

Η ανοδική πίεση στις αξιολογήσεις θα εξαρτηθεί από την πορεία του κεφαλαίου και της κερδοφορίας καθώς εξελίσσονται οι τάσεις των επιτοκίων, την επιτυχή ολοκλήρωση της πλήρους ενσωμάτωσης και τη σαφήνεια σχετικά με τα αναθεωρημένα στρατηγικά, κεφαλαιακά και χρηματοδοτικά σχέδια που αναμένονται το 2026.

Η περαιτέρω μείωση των κινδύνων ποιότητας περιουσιακών στοιχείων μέσω της συμφωνίας μεταβίβασης προβληματικών δανείων με την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) και η ενίσχυση της κάλυψης των αποθεματικών για ζημιές από δάνεια, θα είναι επίσης θετικοί παράγοντες.

Από τι θα εξαρτηθούν οι αξιολογήσεις

Η ανοδική πίεση στις αξιολογήσεις συνδέεται με την ικανότητα των τραπεζών να διατηρούν σταθερούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών επιπέδων κεφαλαίου, σταθερής κερδοφορίας και συνεχών βελτιώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού.

Οι θετικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις των τραπεζών υποδηλώνουν περιορισμένο κίνδυνο καθοδικής τάσης, αλλά θα μπορούσαν να επανέλθουν σε σταθερές εάν το λειτουργικό περιβάλλον αποδυναμωθεί σημαντικά ή εάν το κεφάλαιο και η κερδοφορία μειωθούν πέραν των προσδοκιών του οίκου. Η μη διατήρηση βελτιώσεων στην ποιότητα του ενεργητικού θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές.

Για την Τράπεζα Κύπρου, η μείωση του όγκου των μέσων μειωμένης εξασφάλισης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αξιολογήσεις καταθέσεων μειώνοντας τα αποθέματα απορρόφησης ζημιών. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων αυτών των μέσων, είναι επομένως απαραίτητη για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής της αξιολόγησης, τονίζεται.