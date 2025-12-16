Κοντά σε συμφωνία Οικολόγοι και Ανδρέας Θεοφάνους για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Θεοφάνους βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και εάν επέλθει συμφωνία τότε το Κίνημα θα προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών.

Εάν ο Ανδρέας Θεοφάνους αποδεχθεί την πρόταση του Κινήματος Οικολόγων θα κατέλθει ως συνεργαζόμενος υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας.

Πάντως οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν ακόμη τέσσερις υποψηφιότητες και το Κίνημα βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλειδώσει το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας.