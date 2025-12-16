Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κοντά σε συμφωνία Οικολόγοι και Ανδρέας Θεοφάνους για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Εάν ο Ανδρέας Θεοφάνους αποδεχθεί την πρόταση του Κινήματος Οικολόγων θα κατέλθει ως συνεργαζόμενος υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας.

 

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Θεοφάνους βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών και εάν επέλθει συμφωνία τότε το Κίνημα θα προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών.

Εάν ο Ανδρέας Θεοφάνους αποδεχθεί την πρόταση του Κινήματος Οικολόγων θα κατέλθει ως συνεργαζόμενος υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας.

Πάντως οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν ακόμη τέσσερις υποψηφιότητες και το Κίνημα βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλειδώσει το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας.

Tags

Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία ΠολιτώνΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα