Με μικρή πτώση έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Διαφοροποιείται ο συντελεστής βαρύτητας στις συνθέσεις δεικτών

Με μικρή πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 273,70 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 0,32%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 165,93 μονάδες, με πτώση 0,34%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 275.213,31 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με άνοδο 0,10%, και οι Επενδυτικές με άνοδο 0,30%. Τα Ξενοδοχεία σημείωσαν άνοδο 0,93% ενώ η Εναλλακτική Αγορά πτώση 1,03%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Louis Plc με €109.094,70 (τιμή κλεισίματος €0,135 - άνοδος 9,76%), της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €58.704,48 (τιμή κλεισίματος 7,94 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της The Cyprus Cement με €22.915,15 (τιμή κλεισίματος €1,20 - πτώση 2,44%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €18.468,52 (τιμή κλεισίματος €1,56– άνοδος 0,32%) και της ΚΕΟ με €17.906 (τιμή κλεισίματος €2,62 - πτώση 2,24%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 6 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 251.

Διαφοροποιείται ο συντελεστής βαρύτητας στις συνθέσεις δεικτών

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι διαφοροποιείται ο συντελεστής βαρύτητας στις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη του ΧΑΚ, του Δείκτη της Κύριας Αγοράς ΧΑΚ και του Δείκτη FTSE/CySE20.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές που συμμετέχουν στον Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25%, θα σταθμίζονται στο 25% του Δείκτη. Η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,071461 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «DEMETRA HOLDINGS PLC», θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,964417, αφού αυτές υπερβαίνουν το 25% του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι μετοχές που συμμετέχουν στον Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 30%, θα σταθμίζονται στο 30% του Δείκτη. Η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,001299, η μετοχή της εταιρείας «DEMETRA HOLDINGS PLC» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,017529, ενώ η μετοχή της εταιρείας «LOGICOM PUBLIC LTD» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,035659, αφού αυτές υπερβαίνουν το 30% του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Διαφοροποιείται, επίσης, ο συντελεστής βαρύτητας στη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20. Στην ανακοίνωση του ΧΑΚ αναφέρεται ότι κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Δείκτη οι συμμετέχουσες σε αυτόν μετοχές των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25% θα σταθμίζονται στο 25% του Δείκτη.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε στην αναθεωρημένη σύνθεση του Δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις  12 Δεκεμβρίου 2025, όπως σημειώνεται στους Κανόνες Διαχείρισης του Δείκτη  FTSE/CySE20, το ΧΑΚ ανακοινώνει ότι η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,069552 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «DEMETRA HOLDINGS PLC», θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,938663 αφού η βαρύτητα τους  υπερβαίνει το 25% του Δείκτη.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

