Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο 0,1% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο- Ο χαμηλότερος στην ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,6%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση

Στο 0,1%  επιβραδύνθηκε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Νοέμβριο του 2025 από 0,2% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, παραμένοντας ο χαμηλότερος στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,5%)  είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,6%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-2,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-4,7%) και σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 σημειώθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (-1,8%).

Το εντεκάμηνο του 2025, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοέμβριου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,3%), Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%).

Ευρώπη

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερός στο 2,1% τον Νοέμβριο του 2025, όσο ήταν και Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηηκε στο 2,4% τον Νοέμβριο του 2025 από 2,5% τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,5%. 

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (4,7%) και την Κροατία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δώδεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στην ευρωζώνη προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,58 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,46 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,14 π.μ.) και την ενέργεια (-0,04 π.μ.).

 

 

Tags

ΤιμέςΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣEurostatΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗτιμές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα