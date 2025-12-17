Στο 0,1% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο- Ο χαμηλότερος στην ΕΕ

Στο 0,1% επιβραδύνθηκε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Νοέμβριο του 2025 από 0,2% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, παραμένοντας ο χαμηλότερος στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (5,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,5%) είχαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-2,6%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-2,8%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 σημειώθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-4,7%) και σε σχέση με τον Οκτώβριο 2025 σημειώθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (-1,8%).

Το εντεκάμηνο του 2025, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 0,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοέμβριου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,3%), Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%).

Ευρώπη

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερός στο 2,1% τον Νοέμβριο του 2025, όσο ήταν και Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηηκε στο 2,4% τον Νοέμβριο του 2025 από 2,5% τον Οκτώβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,5%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (4,7%) και την Κροατία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δώδεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στην ευρωζώνη προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,58 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,46 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,14 π.μ.) και την ενέργεια (-0,04 π.μ.).