Στάση εργασίας ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ την Πέμπτη - Τι ισχύει για σχολεία, μεταφορές και απουσίες

Σε εφαρμογή ειδικών διευθετήσεων προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών συντεχνιών ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, η στάση εργασίας της ΠΟΕΔ θα διαρκέσει από τις 07:30 μέχρι τις 09:05, ενώ της ΟΕΛΜΕΚ από τις 07:30 μέχρι τις 09:00.

Αλλαγές στη μεταφορά μαθητών

Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, οι γονείς και κηδεμόνες θα έχουν την ευθύνη μεταφοράς των παιδιών τους στις 09:05, ενώ για Γυμνάσια και Λύκεια η προσέλευση ορίζεται στις 09:00. Τα πρωινά δρομολόγια σχολικών λεωφορείων δεν θα πραγματοποιηθούν, με εξαίρεση τα Ειδικά Σχολεία, όπου τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά με άφιξη στις 09:05.

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά παιδιών με ταξί προς Ειδικές Μονάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο καλεί τους γονείς να επικοινωνήσουν με τους οδηγούς, ώστε η μεταφορά να γίνει επίσης στις 09:05 και όχι στις 07:30. Μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, αναμένεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν κανονικά τα καθήκοντά τους.

Τα απογευματινά δρομολόγια λεωφορείων για την αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Απουσίες χωρίς επιπτώσεις στη Μέση Εκπαίδευση

Για τα σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, το ΥΠΑΝ διευκρινίζει ότι οι απουσίες των μαθητών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – συμπεριλαμβανομένων και των Ολοήμερων Σχολείων Ειδικού Ενδιαφέροντος – θα καταχωρίζονται, αλλά δεν θα προσμετρώνται.

Τι ισχύει για τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες δημόσιων νηπιαγωγείων ή σε κτήρια Δήμων, Κοινοτήτων και Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού. Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι πρόκειται για Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία διέπονται από τη νομοθεσία περί Ιδιωτικών Σχολείων (2019–2025). Ως εκ τούτου, οι νηπιαγωγοί θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της στάσης εργασίας δίνονται από τους εργοδότες τους. Οι γονείς θα ενημερωθούν απευθείας από τα ίδια τα νηπιαγωγεία.

Λειτουρφούν κανονικά τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Σχολεία

Σε αντίθεση με τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, τα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα λειτουργήσουν κανονικά. Τα πρωινά δρομολόγια λεωφορείων θα πραγματοποιηθούν πριν τις 07:30 και οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά, με λήψη παρουσιών.

Τα μαθήματα Ειδικότητας θα διεξαχθούν κανονικά, ενώ στις περιπτώσεις που οι μαθητές έχουν μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης με καθηγητές που συμμετέχουν στη στάση εργασίας κατά τις δύο πρώτες περιόδους, θα απασχοληθούν δημιουργικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε σχολικής μονάδας.

Το ΥΠΑΝ καλεί γονείς και μαθητές να ενημερώνονται από τα σχολεία τους και να ακολουθούν τις οδηγίες, ώστε η ημέρα της στάσης εργασίας να κυλήσει με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση.