Ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026

Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 που θα ολοκληρωθεί με τη διαδικασία για την ψήφισή του. Η σημερινή συζήτηση θα ξεκινήσει στις 10.00 το πρωί.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει μεταξύ άλλων πρωτογενείς δαπάνες ύψους €10,7 δισεκατομμυρίων, δηλαδή αύξηση περίπου 508 εκ. ευρώ ή ποσοστό 5,0% σε σχέση με την περσινή χρονιά, αναπτυξιακές δαπάνες οι οποίες προϋπολογίζονται να αυξηθούν κατά 4,7% το 2026 σε σχέση με το 2025 και αύξηση της τάξης του 6,7% στις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών στις παροχές Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί σήμερα από τη Βουλή ώστε να ξεκινήσει να υλοποιείται με τη νέα χρονιά.

Ανέφερε ότι είναι ένας προϋπολογισμός ισορροπημένος, αναπτυξιακός και ένας προϋπολογισμός, ο οποίος προνοεί για οποιαδήποτε κρίση προκύψει σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον».

Σε σχέση με τις κύριες προτεραιότητες του Προϋπολογισμού για το 2026, ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτές είναι η διατήρηση ενός πλεονασματικού δημοσιονομικού ισοζυγίου, η συγκράτηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, η συνέχιση της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, η προώθηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στην ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων από άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ