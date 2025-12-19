S&P για κυπριακές τράπεζες: Εγκυμονεί κινδύνους η θέση Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου

Οι κυπριακές τράπεζες αντιμετωπίζουν υψηλούς κινδύνους που προκύπτουν από τη θέση της χώρας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου, υποστηρίζει ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s.

«Αυτό περιορίζει τις αξιολογήσεις μας για τις τράπεζες που έχουν συσταθεί στην Κύπρο», εξηγεί σε ανακοίνωσή του με αφορμή την αναβάθμιση των προοπτικών της Τράπεζας Κύπρου σε θετικές από σταθερές.

Ως μικρή και ανοιχτή οικονομία, τονίζει ο οίκος, η Κύπρος παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, εκτιμώντας ότι η οικονομική της απόδοση είναι πιο κυκλική από αυτή άλλων χωρών.

Επιπλέον, αναφέρεται, οι υφιστάμενοι εγγενείς διασυνοριακοί κίνδυνοι καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) που προκύπτουν από τη θέση της χώρας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου, αποτελούν κίνδυνο για τις τράπεζες όσον αφορά το κόστος συμμόρφωσης, τα πιθανά πρόστιμα, τις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης και τη ζημιά στη φήμη.

Ωστόσο, αναγνωρίζει τις προσπάθειες των τραπεζών να βελτιώσουν τις πρακτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να καταπολεμήσουν τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τη συνολική βελτίωση της δικαστικής αποτελεσματικότητας και ικανότητας που υποστηρίζεται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.