Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Αποθεώθηκε ο γνωστός τραγουδιστής χθες στην πρεμιέρα του (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στην πίστα - Άνοιξε το πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».

Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από νεαρό τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης. 

Σε ένα κατάμεστο μαγαζί, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, που τον καταχειροκροτούσε, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξή του. 

«Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στην πίστα και ανοίγοντας το μουσικό του πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». 

Μάλιστα, σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

@giorgosmazonakis_fanclub #MAZW #FANCLUBMAZW #HAUTMAZW #MAZONAKIS #MAZWNAKIS @georgemazonakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Giorgos Mazonakis

Πηγή: skai.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα