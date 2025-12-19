«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός»: Αποθεώθηκε ο γνωστός τραγουδιστής χθες στην πρεμιέρα του (βίντεο)

Πρεμιέρα έκανε χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από νεαρό τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σε ένα κατάμεστο μαγαζί, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, που τον καταχειροκροτούσε, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξή του.

«Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αληθινός» είπε ο τραγουδιστής ανεβαίνοντας στην πίστα και ανοίγοντας το μουσικό του πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».

Μάλιστα, σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Πηγή: skai.gr