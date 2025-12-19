Νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της «Αμάλθειας» το Σάββατο

Νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις 20 του Δεκέμβρη στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού διαδρόμου «Αμάλθεια», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, μετά από την ολονύχτια σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία «ότι υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στον ανθρωπιστικό διάδρομο ‘Αμάλθεια’. Με αφορμή και την αναφορά στα συμπεράσματα, ενημέρωσα και τους συναδέλφους μου, ότι θα έχουμε νέα αποστολή», είπε συγκεκριμένα.

Όπως είπε, «950 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, 44 κοντέινερ από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και το Κουβέιτ» θα περιλαμβάνονται στην αποστολή.

Ο ΠτΔ αναφέρθηκε ακόμη στην επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μεταναστευτικό, με δύο αναφορές στην Κύπρο.

«Η πρώτη, στην προσπάθεια για το Σένγκεν, όπου καταγράφεται η θετική προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πρόοδος που υπάρχει προς αυτήν την κατεύθυνση και δεύτερον, η αναφορά που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλα δύο κράτη, την Αυστρία και τη Γερμανία, ως οι χώρες με τις περισσότερες επιστροφές από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις περισσότερες επιστροφές μεταναστών στη Συρία», είπε.

