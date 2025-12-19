Η Βρετανία επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο και την Κύπρο

Τη σταθερή προσήλωσή της στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Αμμόχωστο και το Κυπριακό, καθώς και την καταδίκη των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, επαναβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο επαφών του Συνδέσμου Αμμοχώστου με τη βρετανική πολιτική και διπλωματική ηγεσία

Στις 17 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου, Βασίλης Μαύρου, συνοδευόμενος από μέλη της Επιτροπής, είχε συνάντηση με τον Matthew Osborne, διευθυντή του Τμήματος Κύπρου και Κοινοπολιτείας του Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας.

Η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη, οργανωμένη εκστρατεία επαφών του Συνδέσμου Αμμοχώστου με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ακολούθησε προηγούμενη συνάντηση με τον Υπουργό Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, Stephen Doughty

Έντονες ανησυχίες για τις τουρκικές ενέργειες

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δρ. Μαύρου παρουσίασε τις σοβαρές ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει λύση δύο κρατών στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί καθοριστικό έλεγχο στα κατεχόμενα, παρεμποδίζοντας κάθε πρόοδο προς τη συμφωνημένη βάση λύσης της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αίτημα επιστροφής της Αμμοχώστου ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου να καλεί το Λονδίνο να ασκήσει ουσιαστική πίεση προς την Τουρκία, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των επικείμενων συνομιλιών για το Κυπριακό.

Πολιτιστική κληρονομιά, ανθρώπινα δικαιώματα και Νεκρή Ζώνη

Ο Δρ. Μαύρου αναφέρθηκε εκτενώς στις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες στα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για βανδαλισμούς, λεηλασίες και καταστροφή εκκλησιών, μοναστηριών και μνημείων της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, επεσήμανε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορισμούς στη λειτουργία σχολείων και απαγορεύσεις ελληνόγλωσσων βιβλίων

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε και για τη σταδιακή παραβίαση και κατάληψη τμημάτων της Νεκρής Ζώνης, καθώς και για τη δημιουργία νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα κατεχόμενα, γεγονότα που, όπως τονίστηκε, επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα ασφάλειας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η βρετανική θέση

Από την πλευρά του, ο κ. Osborne ευχαρίστησε την Επιτροπή του Συνδέσμου Αμμοχώστου για την αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση του ΗΒ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καταδικάζει το παράνομο άνοιγμα της κλειστής περιοχής της Αμμοχώστου και καλεί την Τουρκία να εμπλακεί εποικοδομητικά σε διάλογο για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Κλείνοντας, ο Δρ. Μαύρου υπογράμμισε ότι η κυπριακή πλευρά αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο έμπρακτη εφαρμογή της δηλωμένης του στήριξης και άσκηση ουσιαστικής πίεσης προς την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις παραμένουν το πλέον αποτελεσματικό μέσο συμμόρφωσης με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ