Με ζημιές έκλεισε την Παρασκευή το ΧΑΚ, κέρδη 1,92% για τη Eurobank

Ζημιές κατέγραψε στη σημερινή τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Πτώση σε ποσοστό 0,58% ή 1,61 μονάδες σημείωσε και σε εβδομαδιαία βάση η κυπριακή αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 277,11μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,19%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €717,463.18.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,07 μονάδες, καταγράφοντας, επίσης, ζημιές σε ποσοστό 0,20%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,85% και των Επενδυτικών Εταιρειών 0,04%, ενώ κέρδη σημείωσαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 3,33% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,68%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €484,580.3800 (τιμή κλεισίματος €7.9400– πτώση 0,50%), της Alkis H. Hadzikyriacos (FROU-FROU Biscuits) με €97,121.0400 (τιμή κλεισίματος €0.4300– άνοδος 4,37%), Τράπεζα Eurobank με €64,913.4500 (τιμή κλεισίματος €3.5600 – άνοδος 1,92%), της Demetra Holdings με €26,336.9500 (τιμή κλεισίματος €1.5750 – χωρίς μεταβολή) και της Louis με €24,749.9000 (τιμή κλεισίματος €0.1250 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 κινήθηκαν καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 216.

Πηγή: ΚΥΠΕ