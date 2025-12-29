Με ζημιές έκλεισε το Χρηματιστήριο τη Δευτέρα

Με ζημιές ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Δευτέρα, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 274,16 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες της τάξης του 0,52%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης ζημιές της τάξης του 0,53%, κλείνοντας στις 166,28 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €399.828,14.

Πτώση κατέγραψαν σχεδόν όλοι οι επιμέρους δείκτες, πλην του δείκτη των Ξενοδοχείων, ο οποίος έκλεισε στις 2.257,86 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 5,67%.

Συγκεκριμένα, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε στις 1.876,26 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,02%, η Κύρια Αγορά στις 218,97 μονάδες με απώλειες 0,93% και οι Επενδυτικές Εταιρείες στις 3.008,95 μονάδες, με πτώση 0,30%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €171.160,68 (πτώση 0,50% - τιμή κλεισίματος €7,96), της Logicom με €50.090,00 (πτώση 2,29% - τιμή κλεισίματος €3,42), της Louis Plc με €41.771,01 (άνοδος 0,80% - τιμή κλεισίματος €0,126), της Eurobank με €33.547,52 (πτώση 0,20% - τιμή κλεισίματος €3,543) και της Petrolina με €33.157,30 (πτώση 2,63% - τιμή κλεισίματος €1,11).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 178.

Πηγή: ΚΥΠΕ