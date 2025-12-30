Με άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ την Τρίτη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο ΓΔ τιμών έκλεισε στις 276,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,99%.

Με άνοδο ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 276,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,99%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε άνοδο 0,99%, κλείνοντας στις 167,93 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €256.151,93.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης όλοι οι επιμέρους δείκτες. Η Κύρια Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν στις 222,81 και 3.047,22 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 1,75% και 1,27% αντίστοιχα. Η Εναλλακτική Αγορά παρουσίασε κέρδη 0,28%, κλείνοντας στις 1.881,56 μονάδες, ενώ τα Ξενοδοχεία σημείωσαν κέρδη κατά 2,17%, κλείνοντας στις 2.306,93 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €87.387,40 (τιμή κλεισίματος €8,04 - άνοδος 1,01%), της Δήμητρας Επενδυτική με €70.676,77 (τιμή κλεισίματος €1,56 - άνοδος 1,30%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €22.500 (τιμή κλεισίματος €4,50 - χωρίς μεταβολή), της Eurobank με €18.954,01 (τιμή κλεισίματος €3,495 - πτώση 1,35%) και της Louis PLC με €16.910,74 (τιμή κλεισίματος €0,125 - πτώση 0,79%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 152.

Πηγή: ΚΥΠΕ

