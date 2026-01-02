Αλλαγή του κατώτατου μισθού ζητούν οι συντεχνίες - Αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο

Υπόμνημα με τέσσερα αιτήματα, με πρώτο την αλλαγή του διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό ώστε να διαμορφωθεί σε υψηλότερο επίπεδο, θα παραδώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Οι οργανώσεις ζητούν και την πραγματοποίηση κατ' ιδίαν συνάντησης με τον κ. Χριστοδουλίδη για να του αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους επί των αιτημάτων τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του "Πολίτη", το υπόμνημα θα περιλαμβάνει τα εξείς αιτήματα:

1ον Αναπροσαρμογή σε υψηλότερο επίπεδο του Κατώτατου Μισθού και ενσωμάτωση στο Διάταγμα εφαρμογής πρόνοιας για ωριαία απόδοσή του. Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι το ύψος του Κατώτατου Μισθού, όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων εργαζομένων. Βασικό επιχείρημα είναι ότι ως ποσοστό επί του διάμεσου μισθού υπολείπεται συγκριτικά με τον Κατώτατο Μισθό που είχε καθοριστεί το 2024. Το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης θα τεθεί και στη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που έχει οριστεί για την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου.

2ον Αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Οι συντεχνίες θεωρούν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αναπαράγει στρεβλώσεις.

3ον Λήψη μέτρων για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, όπως προβλέπει το πνεύμα των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. Ενα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πρόβλεψη για εφαρμογή συλλογικής σύμβασης σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με τον κράτος.

4ον Επιτάχυνση της εφαρμογής του συστήματος "Εργάνη 2", το οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, των συνθηκών στην αγορά εργασίας αποτρέποντας την αδήλωτη εργασία