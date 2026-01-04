Ανάλυση Sky News: Ο Τραμπ θα σταματήσει στη Βενεζουέλα; - Οι επόμενοι πιθανοί στόχοι στην αμερικανική «αυλή»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΟΕΒ: Χάος στις εργασιακές σχέσεις εάν αναθεωρηθεί ο Κατώτατος Μισθός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τυχόν αποδοχή της απαίτησης των Συντεχνιών για αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που καθορίστηκε από 1/1/2026, θα ισοδυναμούσε με κατάργηση των κανόνων της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε τις εργασιακές σχέσεις σε «χάος», αναφέρει ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου

Τυχόν αποδοχή της απαίτησης των Συντεχνιών για αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που καθορίστηκε από 1/1/2026, θα ισοδυναμούσε με κατάργηση των κανόνων της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε τις εργασιακές σχέσεις σε «χάος», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

«Ούτε η @OEBcy είναι ικανοποιημένη - θεωρεί το μέγεθος της αύξησης του Κατώτατου οικονομικά αθεμελίωτο, για τους λόγους που εξήγησε αναλυτικά. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες του συστήματος. Προσπαθήσαμε να πείσουμε για κάτι άλλο, η Κυβέρνηση άκουσε όλες τις απόψεις και αποφάσισε κυρίαρχα, όπως προβλέπουν οι θεσμοί και ο Νόμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί τελειώνει η συζήτηση για τα επόμενα δύο χρόνια», τονίζει.

Tags

ΜισθοίΟΕΒΜΙΣΘΟΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα