ΟΕΒ: Χάος στις εργασιακές σχέσεις εάν αναθεωρηθεί ο Κατώτατος Μισθός

Τυχόν αποδοχή της απαίτησης των Συντεχνιών για αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που καθορίστηκε από 1/1/2026, θα ισοδυναμούσε με κατάργηση των κανόνων της τριμερούς συνεργασίας και θα οδηγούσε τις εργασιακές σχέσεις σε «χάος», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου.

«Ούτε η @OEBcy είναι ικανοποιημένη - θεωρεί το μέγεθος της αύξησης του Κατώτατου οικονομικά αθεμελίωτο, για τους λόγους που εξήγησε αναλυτικά. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες του συστήματος. Προσπαθήσαμε να πείσουμε για κάτι άλλο, η Κυβέρνηση άκουσε όλες τις απόψεις και αποφάσισε κυρίαρχα, όπως προβλέπουν οι θεσμοί και ο Νόμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί τελειώνει η συζήτηση για τα επόμενα δύο χρόνια», τονίζει.