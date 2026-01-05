Οι αγορές ζυγίζουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά 1% και πλέον κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, τη μεθεπομένη της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως εννοεί να εκμεταλλευτεί εκείνη τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο, πάνω από 303 εκατομμύρια βαρέλια (17-20% του συνόλου), κατά τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος—μεγαλύτερα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Όμως η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πριν από την αμερικανική επέμβαση, στο 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, έναντι 3,5 εκατ. όταν αναλάμβανε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες, προκάτοχος και μέντορας του Νικολάς Μαδούρο, το 1999.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιθανές αναταράξεις όσον αφορά την παραγωγή της Βενεζουέλας (1% της παγκόσμιας προσφοράς) αναμένεται να είναι περιορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι επενδυτές θα στρέψουν τώρα το βλέμμα τους προς τη Βενεζουέλα, καθώς η κλειστή οικονομία της χώρας φαίνεται πιθανό να ανοίξει ξανά στο παγκόσμιο κεφάλαιο, δημιουργώντας μια «σπάνια σύγκλιση πολιτικών αλλαγών, ανατιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και ζήτησης ανασυγκρότησης, που ήδη αναδιαμορφώνει τις στρατηγικές των αναδυόμενων αγορών», εκτιμά ο Nigel Green της deVere Group, διευθύνων σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες οργανώσεις χρηματοοικονομικών συμβουλών στον κόσμο.

«Οι αγορές ανταποκρίνονται όταν η απομόνωση δίνει τη θέση της στην πρόσβαση», λέει ο Nigel

Τα χρόνια των κυρώσεων, της χρόνιας υποεπένδυσης και της λειτουργικής κατάρρευσης έχουν αφήσει τις υποδομές της Βενεζουέλας στους τομείς της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών και της βιομηχανίας σε σοβαρή κατάσταση.

Η παραγωγή πετρελαίου, η οποία έφτασε στο αποκορύφωμά της με περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παραμένει σήμερα πολύ κάτω από το ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

«Πρόκειται για μια οικονομία που έχει τιμολογηθεί για αποτυχία, αλλά είναι προικισμένη για ανάκαμψη», λέει ο Nigel Green.

Η ανατιμολόγηση έχει ήδη ξεκινήσει. Το κρατικό και το συνδεδεμένο με το κράτος χρέος της Βενεζουέλας, που είχε από καιρό διαγραφεί από τους παγκόσμιους επενδυτές, σημείωσαμ απότομη άνοδο το 2025, καθώς οι προσδοκίες μετατοπίστηκαν από τη μόνιμη χρεοκοπία προς την αναδιάρθρωση και την ομαλοποίηση.

«Οι αγορές χρέους τείνουν να κινούνται πρώτες», λέει ο Nigel Green. «Σηματοδοτούν ότι η πιθανότητα επανένταξης της Βενεζουέλας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αυξηθεί».

Ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

«Η πολιτική σταθερότητα εξακολουθεί να δοκιμάζεται, τα νομικά πλαίσια πρέπει να αποκατασταθούν και τα ζητήματα ασφάλειας δεν μπορούν να αγνοηθούν», τονίζει.