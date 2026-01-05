Θετικό πρόσημο στο ΧΑΚ και στη δεύτερη συνάντηση του 2026

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στη δεύτερη χρηματιστηριακή συνάντηση του νέου έτους. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα στις 281,06 μονάδες, σημειώνοντας αμελητέα αύξηση σε ποσοστό 0,01%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €276.964.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 δεν παρουσίασε μεταβολή και έκλεισε στις 170,49 μονάδες.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψε μόνο η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,24%. Πτώση σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών κατά 0,62%, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατά 0,11% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 5,20%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €215.766 (τιμή κλεισίματος €8,24 – άνοδος 0,24%), της Demetra Holdings με €23.679 (τιμή κλεισίματος €1,57 – πτώση 0,63%), της Τσιμεντοποιία Βασιλικό με €7.992 (τιμή κλεισίματος €4,44 – άνοδος 0,45%), της Lordos Hotels με €7.650 (τιμή κλεισίματος €1,53 – πτώση 10%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €5.230 (τιμή κλεισίματος €0,224 – άνοδος 1,82%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται στις 111.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mr. Pengu Public Company Ltd (ΝΕΑ Αγορά).

Σε ανακοίνωση το ΧΑΚ αναφέρει ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, λόγω μη υποβολής και δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2025.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από τις 7 Ιανουαρίου 2026 και προσθέτει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια το μέγιστο 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 9 Μαρτίου 2026) ή νωρίτερα, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς συνεχείς της υποχρεώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ