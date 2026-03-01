Υπό κράτηση τρεις ύποπτοι για υποθέσεις εμπρησμών στη Λεμεσό

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε, την Κυριακή, το χθεσινό αίτημα της Αστυνομίας για την 8ήμερη κράτηση των δυο υπόπτων, 32 και 28 χρόνων, σε σχέση με εμπρησμούς που διαπράχθηκαν στη Λεμεσό. Σε ξεχωριστή διαδικασία τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση και δεύτερος 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτοι ύποπτοι συνελήφθηκαν την Παρασκευή, για εμπλοκή σε τρεις υποθέσεις εμπρησμών αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2025, 8 Δεκεμβρίου 2025 και 25 Ιανουαρίου 2026, καθώς και σε υπόθεση εμπρησμού κτιρίου που διαπράχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμού και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Επίσης, εναντίον του 32χρονο διερευνάται υπόθεση διάρρηξης κτιρίου που διαπράχθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2026.

Οι δυο ύποπτοι είχαν οδηγηθεί χθες ενώπιον του δικαστηρίου, ωστόσο, λόγω ενστάσεων των δικηγόρων υπεράσπισης και μακράς διαδικασίας, το δικαστήριο επεφύλαξε για σήμερα την απόφαση στο αίτημα κράτησης.

Η Αστυνομία, όπως αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή διαδικασία, συνέλαβε τους δυο υπόπτους στη βάση μαρτυρίας προσώπου που προσεγγίστηκε για συμμετοχή του στην ομάδα, που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εκβίαζε επιχειρηματίες για παροχή προστασίας και να προχωρούσε σε κακόβουλες ενέργειες, εναντίον τους, σε περίπτωση άρνησης.

Κρίνοντας ως ικανοποιητική την μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του, το δικαστήριο διέταξε την 8ήμερη κράτηση των δυο υπόπτων.

Ενώπιον του δικαστηρίου οδηγήθηκε ένας ακόμη 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την ίδια υπόθεση και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα 8ήμερης κράτησης.

