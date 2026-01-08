GSI: Σε τροχιά επανεκκίνησης με επικαιροποίηση μελετών και σήμα συνέχισης από τη Nexans

Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση του οίκου ο οποίος θα αναλάβει τo έργο της επικαιροποίησης των οικονομοτεχνικών μελετών του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI).

Η απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου για την επικαιροποίηση των μελετών έφερε «ανακωχή» και παύση εκατέρωθεν δημόσιων τοποθετήσεων για το έργο, οι οποίες είχαν προκαλέσει και ένταση στις διμερείς σχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσαν τον Νοέμβριο την επικαιροποίηση των μελετών με στόχο την προσέλκυση επενδυτών. Η επικαιροποίηση θα δώσει και μία απάντηση στο αν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι. Στην Κύπρο η όλη εξέλιξη ερμηνεύτηκε και ως μία πρώτη κίνηση για την ακύρωση του έργου, ωστόσο η εικόνα που έρχεται από την Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική καθώς η επικαιροποίηση των μελετών αντιμετωπίζεται ως ένα βήμα για να εκτελεστεί το έργο.

Προς την κατεύθυνση αυτή έδειξε χθες και ο κατασκευαστής του καλωδίου, η γαλλική πολυεθνική Nexans, η οποία έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της στο γαλλικό χρηματιστήριο ότι σε συνεννόηση με τον πελάτη της, τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει επαναπρογραμματισμός δραστηριοτήτων. Η Nexans, ως εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που επηρεάζει τις δραστηριότητές της. Ο GSI είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα προς εκτέλεση για τη Nexans κι αν πράγματι το έργο οδηγείτο προς ακύρωση θα έπρεπε να δημοσιοποιήσει τη σχετική πληροφορία.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας χθες στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι του ΡΙΚ, επανέλαβε την πάγια θέση της κυβέρνησης, δηλαδή ότι η Κύπρος επενδύει στο έργο και το υποστηρίζει αλλά όχι και με κάθε κόστος.

Πριν την Πρωτοχρονιά, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε εμένα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αλλά και την απόφαση για επικαιροποίηση των σχετικών μελετών λόγω του έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σε σχέση με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο».

Η Nexans

Σε ό,τι αφορά τη Nexans γνωστοποίησε τον αναπρογραμματισμό δραστηριοτήτων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία θα έχει επίπτωση στον χρόνο ολοκλήρωσης της τοποθέτησης του καλωδίου.

Στην ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, η γαλλική πολυεθνική υπογραμμίζει ότι εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τα ορόσημα που έχουν τεθεί από το 2023. Όπως σημειώνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος, με τη Nexans να συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της, τον ΑΔΜΗΕ, ώστε να αξιολογηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιλογές για την προσαρμογή της πορείας υλοποίησης.

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές αυτές θα έχουν αντίκτυπο στην ημερομηνία παράδοσης του έργου. Παρά ταύτα, διαβεβαιώνει ότι δεν επηρεάζονται οι οικονομικές της προβλέψεις για το 2028. Όπως εξηγεί, η σταθερότητα αυτή στηρίζεται στο ισχυρό και διαφοροποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του ομίλου, καθώς και σε προληπτικά μέτρα αντιστάθμισης πιθανών επιπτώσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το 2026.

Παράλληλα, η Nexans ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 μαζί με τα αποτελέσματα του συνόλου του οικονομικού έτους 2025, στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Nexans, Julien Hueber, τόνισε ότι το έργο GSI «παραμένει σε εξέλιξη» και ότι η εταιρεία είναι «πλήρως αφοσιωμένη» στη στήριξη του πελάτη της για την ολοκλήρωση μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής. Όπως ανέφερε, η Nexans διαχειρίζεται την παρούσα κατάσταση με «ισχυρή πειθαρχία στην εκτέλεση», επισημαίνοντας ότι τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνονται από το 2026, ως απάντηση σε εξωτερικές εξελίξεις, επιτρέπουν στον όμιλο να παραμένει σε τροχιά επίτευξης των οικονομικών του στόχων και των προβλέψεων για το 2028.