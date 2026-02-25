Έρευνα Κεντρικής Τράπεζας για αντιλήψεις πολιτών σε θέματα αποταμίευσης και επενδύσεων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διεξάγει μια σύντομη έρευνα για να καταγράψει τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα των πολιτών σε θέματα αποταμίευσης και επενδύσεων ενόψει της εκδήλωσης που διοργανώνεται στις 26 Μαρτίου με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για τη Ζωή – Ευρωπαϊκός Διάλογος Πολιτών», με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, κ. Maria Luís Albuquerque, και του Διοικητή της ΚΤΚ, κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο εύκολα και γρήγορα πατώντας στον σύνδεσμο ή σκανάροντας το πιο κάτω QR Code.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου και η συμπλήρωσή του διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά.

Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και συλλέγονται μόνο βασικά δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικιακή ομάδα και επαρχία κατοικίας).

Με τη συμμετοχή σας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, δίνεται η ευκαιρία στην Ευρωπαία Επίτροπο και στον Διοικητή της ΚΤΚ να ακούσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς, να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να δώσουν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκδήλωσης της ΚΤΚ.