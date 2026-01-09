Αυξάνεται το εργασιακό άγχος στην Ευρώπη- Ζητούν νομοθετική ρύθμιση τα συνδικάτα

Νέα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αναφορών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύουν έντονη αύξηση του εργασιακού άγχους στην Ευρώπη, με τα συνδικάτα να ζητούν άμεσα νομοθετική δράση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) καταγγέλλει ότι ολοένα και περισσότεροι υπάλληλοι της Κομισιόν εμφανίζουν συμπτώματα εξουθένωσης λόγω «ακραίου φόρτου εργασίας» και των πιέσεων να επιτυγχάνονται περισσότερα με λιγότερους πόρους.

Το πρόβλημα, επισημαίνει, καταγράφεται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: το εργασιακό άγχος ευθύνεται για πάνω από το 40% των περιστατικών κατάθλιψης και συνδέεται με περίπου 10.000 θανάτους ετησίως.

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στο επερχόμενο Πακέτο Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας μια οδηγία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, που θα υποχρεώνει τους εργοδότες να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης κατά του burnout.

«Το άγχος στην εργασία είναι προβλέψιμο και μπορεί να προληφθεί», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Esther Lynch, επισημαίνοντας ότι η υπερεργασία συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας και κοστίζει στην οικονομία 620 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της EPSU, Jan Willem Goudriaan, η κατάσταση των υπαλλήλων της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών-μελών λόγω περικοπών και υποστελέχωσης. «Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση, και για τους Ευρωπαίους εργαζομένους και για το δικό της προσωπικό», τόνισε.