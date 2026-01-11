Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό μετασχηματισμό η τραπεζική εποπτεία- Στόχος η ενίσχυση ανθεκτικότητας συστήματος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Από τον επανασχεδιασμό της SREP και τη βελτίωση της διακυβέρνησης των τραπεζών, μέχρι την απλοποίηση των stress tests και τη μέτρηση της εποπτικής αποτελεσματικότητας, η στρατηγική στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος συνολικά

Η τραπεζική εποπτεία στην Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι καθώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον κινδύνων - από μακροοικονομική αβεβαιότητα και γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι τεχνολογικές αλλαγές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Αναλύσεις αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεταβαλλόμενα ρίσκα και ειδικότερα: γεωπολιτικές εντάσεις, μακροοικονομικές αβεβαιότητες, επιπτώσεις από ψηφιακά νομίσματα, ανάπτυξη AI και υποκείμενοι τεχνολογικοί κίνδυνοι. Η εποπτεία, επομένως, καλείται να διατηρήσει μια ευέλικτη αλλά σταθερή προσέγγιση, που θα επιτρέπει ταχεία αντίδραση σε νέα ρίσκα χωρίς να ξεφεύγει από τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της προστασίας των καταθετών. Η πρόεδρος το...

τράπεζεςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

